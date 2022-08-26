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Малков заявил, что лесной пожар на самом сложном направлении остановлен
Врио главы региона отметил, что населенным пунктам огонь не угрожает.

Врио губернатора региона Павел Малков заявил, что лесной пожар под Рязанью на самом сложном направлении остановлен. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Врио главы региона отметил, что населенным пунктам огонь не угрожает.

«Тем не менее, в некоторых из них сохраняется сильное задымление, и жителям лучше воздержаться от возвращения еще несколько дней», — говорится в сообщении.

Малков сообщил, что общая длина кромки территории, пройденной огнем, составляет примерно 60 км. Активная кромка на вчерашний день составила 22 км.

«За прошедшую ночь на 11 км кромки пожар остановлен методом встречного пала. Это, по словам специалистов, один из самых эффективных способов тушения таких пожаров», — заявил врио губернатора.

По его словам, задымленность, которая есть на данный момент, не вызывает опасений. Ближайшим планом работ Малков назвал отжечь оставшиеся 11 км северо-восточной кромки.

«Группировка сил распределена по секторам, весь периметр пожара под контролем. Внутри пройденной огнем территории проводится дотушивание. Буду продолжать информировать вас об этой работе», — говорится в сообщении.