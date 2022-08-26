Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-28 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В пятницу, 26 августа, на улице Почтовой пройдет фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии мероприятие соберет более 40 групп и исполнителей на разных сценах. На Лыбедском бульваре 26 августа состоится показ концертного исполнения оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Рязанской филармонии 27 августа пройдет премьера символ-оперы «Александр Невский» Вячеслава Лопухова.
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