«Единая Россия» представила 80 новых инициатив для включения в народную программу

«Единая Россия» представила 80 новых инициатив для включения в народную программу.

Как сообщает сайт ER.ru , отдельным разделом документа станет помощь Донбассу и освобожденным территориям. В народную программу «Единой России» подготовлено 80 новых предложений. Они касаются образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, а также всех направлений помощи народным республикам Донбасса и освобожденным территориям. Их обсудили на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, открывая заседание, заявил, что все положения документа должны быть реализованы на территории народных республик. Помощь Донбассу должна стать отдельным разделом документа — это касается и социальной помощи, и гуманитарной миссии, которую «Единая Россия» реализует с первых дней СВО.

«Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы РФ. И они имеют право быть включенными в народную программу „Единой России“», — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета также отметил, что каждый новый элемент народной программы должен получить подтверждение в бюджете на 2023-2025 годы. Это задача для всех координаторов направлений народной программы.

По его словам, с начала действия народной программы «Единой России» построено, введено в эксплуатацию и отремонтировано более двух тысяч объектов социальной инфраструктуры. Принято более 100 нормативно-правовых актов во исполнение народной программы, более 30 федеральных законов.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что для контроля за ходом работ на объектах по народной программе действует проект «Партийный десант». В его рамках проверено более 4 тысяч объектов, а в общественные штабы вошли 20 тысяч человек — депутаты всех уровней и общественники.

«Они проверяют качество работ, проведение гарантийных мероприятий. Количество людей, которых мы привлекаем к контролю за объектами по народной программе „Единой России“, будет постоянно увеличиваться», — подчеркнул он.

Инициативы в сфере образования, которые должны войти в народную программу, представила координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По ее мнению, в документе необходимо закрепить программу капремонта колледжей и техникумов — по аналогии с программой капремонта школ и домов культуры.

Также в народную программу нужно включить работу с педагогами ЛДНР и обеспечение Донбасса литературой на русском языке.

«В рамках акции „Книги — Донбассу“ собрано более 550 тысяч книг. 170 тысяч уже доставлено на территории, но на всех встречах педагоги говорят, что книг на русском языке все еще недостаточно», — отметила Ольга Казакова.

В свою очередь, глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева предложила включить капремонт студенческих общежитий в народную программу и дополнить ее инициативой по модернизации системы целевого набора студентов в вузы.

Также в народной программе предусмотрят обучение в российских образовательных организациях детей, прибывающих на территорию России из ЛДНР, в том числе с учетом необходимости их социокультурной адаптации. Еще одно предложение — методическая и инфраструктурная поддержка научно-образовательных организаций ДНР и ЛНР, включая помощь в обновлении их материально-технической базы.

«Нам надо по возможности обеспечить все условия, чтобы там продолжалось обучение», — подчеркнула Елена Шмелева.

Новые положения появятся и в блоке здравоохранения народной программы. По мнению координатора направления «Здоровье человека», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, документ должен включить предложения по медпомощи Донбассу и импортозамещению лекарств.

«Необходимо локализовать в России производства лекарственных препаратов и субстанций для них. Особенно это касается списка особо острых препаратов, где мы должны локализовать у себя весь цикл производства. Речь идет не только о конечном продукте и субстанции, но и оболочке, красителях», — отметил он.

Его поддержал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он также считает, что постоянным положением народной программы должно стать обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По инициативе партии на эти цели в бюджете будет предусмотрено 10 млрд рублей.

Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова представила ряд социальных инициатив. Она предложила снять возрастные ограничения по программе обеспечения жильем молодых семей, а также создавать в регионах семейно-ориентированную среду в социальных учреждениях и мультицентры социальной и трудовой интеграции инвалидов.

«Мы предлагаем дополнить народную программу пунктом „Формирование семейно-ориентированной среды в социальных учреждениях“. Особое внимание мы сейчас предлагаем сконцентрировать на создании семейно-ориентированной среды в социальных учреждениях, чтобы, куда бы не пришла будущая мама, семья с детьми, в том числе с особенностями развития — им было удобно, комфортно, они встретились с профессиональным персоналом», — пояснила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечит финансирование программы модернизации ЖКХ в бюджете и включит ее в народную программу. Партия неоднократно поднимала этот вопрос и работает над его решением с Правительством, Минстроем и регионами, сообщил координатор направления народной программы партии, глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.

Он отметил, что в народную программу партии также должно быть включено положение о замене лифтов в многоквартирных домах. Кроме того — работы по восстановлению инфраструктуры народных республик и освобожденных территорий.

Все озвученные инициативы будут проанализированы с точки зрения финансового обеспечения. Также будут актуализированы существующие положения документа. Детально проработанные изменения подготовят для доклада председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объеме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.

Изменения в народной программе прокомментировал заместитель секретаря Рязанского регионального отделения «Единой России» — руководитель регионального исполкома партии Сергей Васильев.

«Промежуточные итоги реализации народной программы в Рязанской области были подведены на заседании рабочей группы при президиуме регионального политического совета.

Сейчас готовится предвыборная программа кандидата от „Единой России“ на выборах губернатора Рязанской области. За основу была взята народная программа партии. Она была актуализирована, проработана, потому что появились новые задачи, новые проекты. Изменились условия, в которых мы живем. Все это нельзя не учитывать. Соответствующие корректировки были внесены и в народную программу регионального отделения.

В преддверии нового учебного года самым актуальным направлением остается многоуровневый депутатский контроль за ходом и качеством ремонта школ. В этом году в регионе капитально будут обновлены 19 учреждений образования. „Партийный десант“ совместно с родительским сообществом мониторит работы, проводимые на объектах.

Ежедневная работа по реализации социально значимых инициатив партии „Единая Россия“ в рамках народной программы продолжается», — заявил Васильев.