Житель Деулина рассказал об эвакуации из поселка во время лесного пожара

Рязанец рассказал, что почти все жители уехали из деревни, осталась пара семей. По его словам, атмосфера тревожная, но сотрудники МЧС стараются подбадривать жителей.

В редакцию РЗН. инфо обратился житель Деулина. Он рассказал, что вынужден был оставить свой дом из-за опасности лесного пожара.

По словам мужчины, в воскресенье, 20 августа, он вместе с женой проснулся от сообщения по громкоговорителю. Жителей деревни просили собрать вещи и срочно покинуть деревню.

«Мы выглянули в окно, с рупором ходил представитель МЧС. Он рассказал, что пожар в считанные минуты может дойти до нашей деревни. Якобы, через реку Пру огонь перекинулся в сторону поселка Лесохима, он поблизости с нами», — поведал мужчина.

Однако спустя пару часов эвакуацию отменили, так как пожар удалось частично потушить и увести в другую сторону. По словам рязанца, в тушении участвовали семь вертолетов.

«Мы не стали оставаться, потому что уже собрали вещи. Поэтому решили поехать к родственникам в город, чтобы не рисковать», — добавил рязанец.

По словам мужчины, на днях он приезжал снова в Деулино забрать оставшиеся вещи. Он отметил, что возле деревни дежурили сотрудники МЧС и появилось больше спецтехники.

«До этого сильного запаха гари, а тем более дыма, практически не было. Но сейчас дым вновь повсюду. Надеюсь, что с таким количеством „охраны“ деревне не будет угрожать опасность и огонь вовремя потушат», — заключил мужчина.

Рязанец добавил, что почти все жители уехали из деревни, осталась пара семей. По его словам, атмосфера тревожная, но сотрудники МЧС стараются подбадривать жителей.

Мужчина выразил надежду, что скоро все закончится и он сможет вернуться в свой дом.