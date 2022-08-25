В Шацком районе нашли мину времен Великой Отечественной войны
В Шацком районе Рязанской области нашли мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Предмет, похожий на мину, нашли на окраине поселка Пенькозавод Шацкого района. На место выехала группа разминирования рязанского ОМОН.
Специалисты установили, что это — 60-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. Боеприпас был без боевого заряда и взрывчатых веществ и не представлял опасности для окружающих.
Мину передали сотрудникам полиции.