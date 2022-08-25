В Сасовском районе задержали пьяного водителя на «ВАЗе»
Медосвидетельствование показало у мужчины 1,254 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Сасовском районе задержали пьяного водителя на «ВАЗе». Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Патрульные полицейские остановили «ВАЗ» для проверки документов на восьмом километре трассы «Сасово-Восход-Кадом». У 51-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.
Медосвидетельствование показало у мужчины 1,254 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.