В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 337 новых случаев коронавируса
Данные на четверг, 25 августа, привел федеральный оперштаб.
В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 337 новых случаев коронавируса. Данные на четверг, 25 августа, привел федеральный оперштаб.
Всего за период пандемии в регионе зафиксировали 129 448 случаев COVID-19. За сутки госпитализировали 19 человек. Выздоровели 463, всего — 122 711. Смертей от ковида за сутки не зарегистрировали. Всего с начала пандемии умерли 3 418 жителей региона.
В России за сутки коронавирус выявили у 43 919 человек, всего с начала пандемии — 19 265 521. Выздоровели за сутки 30 775 россиян, всего — 18 401 387. За сутки жертвами коронавируса стал 71 человек, всего их число достигло 383 829.