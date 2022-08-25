В Рязанской области выявили загрязнение воздуха вредными веществами
Превышение содержания ПДК в воздухе выявили на границе села Криуша.
В Рязанской области выявили загрязнение воздуха вредными веществами. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Отбор проб провели в четверг, 25 августа. Испытания прошли в деревнях Ольгино, Рябиновка, селе Криуши, поселке Деулино.
Так, на границе села Криуша установили превышение содержания предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе взвешенных частиц РМ2,5 — 3,18 ПДК и взвешенных частиц РМ10 — 1,63 ПДК.