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В Рязанской области создали вторую линию обороны от лесного пожара
Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков после заседания оперштаба.

В Рязанской области создали вторую линию обороны от лесного пожара. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МЧС Александр Куренков после заседания оперштаба на месте лесных пожаров под Рязанью рассказал, что специалисты создали вторую минерализованную полосу для защиты леса от возгорания.

«Отжиг проводился сегодняшней ночью, работа ведется», — сказал Куренков.

Напомним, в четверг, 25 августа, в Рязанскую область прибыли вице-премьер Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минприроды Александр Козлов и глава МЧС Александр Куренков. Они совершили облет пострадавших от пожаров территорий.

Сергей Собянин рассказал, что лесные пожары под Рязанью потушат в течение недели.

Фото Telegram-канал Сергея Собянина