В Рязани задержали мужчину с наркотиком

На него завели уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел в поселке Дягилево.

Патрульные обратили внимание на мужчину, которому по виду была необходима медицинская помощь — его покачивало. Правоохранители пошли к прохожему. Тот попытался скрыться во дворе на улице Дягилевской. Его остановили.

Отмечается, что при общении с полицейскими мужчина переживал. Выяснилось, что ранее его судили за незаконный оборот наркотиков. На место вызвали оперативников. При досмотре они нашли у 40-летнего рязанца контейнер с порошком. Мужчину препроводили в отдел полиции.

По данным экспертизы, в контейнере находилось 0,54 грамма наркотиков.