В Рязани задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщило
Инцидент произошел в поселке Дягилево.
Патрульные обратили внимание на мужчину, которому по виду была необходима медицинская помощь — его покачивало. Правоохранители пошли к прохожему. Тот попытался скрыться во дворе на улице Дягилевской. Его остановили.
Отмечается, что при общении с полицейскими мужчина переживал. Выяснилось, что ранее его судили за незаконный оборот наркотиков. На место вызвали оперативников. При досмотре они нашли у 40-летнего рязанца контейнер с порошком. Мужчину препроводили в отдел полиции.
По данным экспертизы, в контейнере находилось 0,54 грамма наркотиков.
На мужчину завели дело по части 1 статьи 228 («Незаконное хранение наркотиков в значительном размере»)