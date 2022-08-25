В Рязани троих мужчин осудили за разбойное нападение на пожилых супругов

В сентябре 2021 года два москвича и один рязанец проникли в дом супружеской пары в селе Береговая Погореловка Пронского района.

В Рязани троих мужчин осудили за разбойное нападение на пожилых супругов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В сентябре 2021 года два москвича и один рязанец проникли в дом супружеской пары в селе Береговая Погореловка Пронского района. Они «совершили нападение на потерпевших в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Суд признал мужчин виновными и назначил одному из них семь лет лишения свободы, а двум другим — по семь с половиной лет заключения каждому.