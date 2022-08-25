В Рязани после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело за кражу забора

Рязанка обратилась в полицию в мае, но несколько раз получала отказ в возбуждении уголовного дела.

В Рязани после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело за кражу забора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратилась жительница Рязани, которая рассказала, что в мае 2022 года с земельного участка украли забор. Он обратилась в полицию, но несколько раз получала отказ в возбуждении уголовного дела.

В августе 2022 года после вмешательства прокуратуры уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»).

В настоящее время ведется предварительное расследование.