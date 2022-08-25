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В Рязани отменят салют на День города из-за лесных пожаров
Остальные мероприятия пройдут по плану.

В Рязани отменят салют на День города из-за лесных пожаров. Об этом мэр Елена Сорокина сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Сорокина отметила, что салют планировалось провести на средства спонсоров.

«Считаем, что салют, по-человечески, несовместим с непростыми обстоятельствами тушения пожаров, борьбой с огнем за людей, их дома, нашу природу», — говорится в сообщении.

Мэр уточнила, что остальные мероприятия пройдут по плану.

Напомним, с 26 по 28 августа в Рязани отметят День города. Для рязанцев пройдет более 40 мероприятий.