В Рязани отменят салют на День города из-за лесных пожаров
Остальные мероприятия пройдут по плану.
В Рязани отменят салют на День города из-за лесных пожаров. Об этом мэр Елена Сорокина
Сорокина отметила, что салют планировалось провести на средства спонсоров.
«Считаем, что салют, по-человечески, несовместим с непростыми обстоятельствами тушения пожаров, борьбой с огнем за людей, их дома, нашу природу», — говорится в сообщении.
Мэр уточнила, что остальные мероприятия пройдут по плану.
Напомним, с 26 по 28 августа в Рязани отметят День города. Для рязанцев пройдет более 40 мероприятий.