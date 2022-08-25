В Рязани на улице Дзержинского легковушка наехала на пешехода
В результате ДТП пешеход получил травмы и обращался за медпомощью.
В Рязани на улице Дзержинского легковушка наехала на пешехода. Видео с места аварии опубликовали в группе «
ДТП произошло в четверг, 25 августа, на пешеходном переходе около перекрестка с улицей Татарской.
«Водитель отечественной легковушки зацепил пешехода», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что авария произошла около дома № 64/1. В результате ДТП пешеход получил травмы и обращался за медпомощью.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.