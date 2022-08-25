В Рязани на Лыбедском бульваре прорвало канализацию
На место приехала ассенизационная машина и ремонтная бригада.
В Рязани на Лыбедском бульваре прорвало канализацию. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы.
В четверг, 25 августа, в 100 метрах от сцены «Форума древних городов» прорвало канализацию.
На место приехала ассенизационная машина и ремонтная бригада.
«В 13:00 на сцене открывается показ фолк-моды, а запах чувствуется», — рассказал рязанец.
Напомним, с 26 по 28 августа в Рязани отметят День города. Для рязанцев пройдет более 40 мероприятий, в том числе «Форум древних городов!, который стартовал в среду, 24 августа.