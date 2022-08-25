В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором погибла 26-летняя следователь

Авария произошла в воскресенье, 26 июня, на 186 километре трассы М-5 «Урал».

В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором погибла 26-летняя следователь. Информация появилась в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Напомним, авария произошла в воскресенье, 26 июня, примерно в 6:00, на 186 километре трассы М-5 «Урал». Пользователи ищут свидетелей происшествия, а также владельцев видео с регистратора.

«По предварительной информации, 27-летний сотрудник строевого подразделения УМВД России по Рязанской области в нерабочее время ехал на машине Hyundai Solaris и не справился с управлением. Машина врезалась в столб. Телефон для связи: +7 (915) 610-82-79 , Ольга», — указано в публикации.

В ДТП погибла 26-летняя следователь Екатерина Капышева. В аварии пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Машина, которой управлял 27-летний мужчина, принадлежала девушке. Возбуждено уголовное дело. Также полиция проверяла предполагаемого виновника.