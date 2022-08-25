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В Пермском крае задержали подозреваемых в убийстве матери и дочери

В Пермском крае задержали подозреваемых в убийстве матери и дочери из Башкортостана. Об этом сообщил сайт регионального управления МВД.

Заявление о пропаже женщины с ребенком поступило в полицию 22 августа. Мужчина сообщил, что его сестра 1977 года рождения с ребенком уехала из Ишимбая в Пермь к подруге в гости и пропала без вести.

Сотрудники уголовного розыска опросили подругу пропавшей. Та подтвердила, что знакомая гостила у нее, но они поругались, после чего женщина забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении. Подруга поделилась, что сама несколько дней искала ее, но безрезультатно.

Полицейские не поверили ей. Выяснилось, что пермячка со знакомым сняла гостевой дом в поселке Ласьва. В него привезли женщину и ее дочь, которых впоследствии убили. Отмечается, что преступление произошло на почве личных неприязненных отношений.

Подозреваемых задержали. Тела погибших нашли в лесу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».