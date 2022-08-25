В МЧС сообщили, что фронт пожара в Рязанской области растянулся на 11 километров
Глава МЧС отметил, что ночью проведут встречный ожиг лесов.
Глава МЧС Александр Куренков сообщил размер фронта пожара в Рязанской области. Об этом передает
По словам Куренкова, голова пожара растянулась на 11 километров.
«Сейчас минерализованная полоса проведена, уже полностью готова вторая линия обороны», — сказал министр.
Куренков сообщил, что ночью проведут встречный ожиг лесов.
Напомним, глава МЧС также заявил о поджогах в рязанских лесах.