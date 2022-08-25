В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами под Рязанью как тяжелую, но контролируемую

Глава МЧС Александр Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области как тяжелую, но контролируемую. Об этом сообщил Telegram-канал « Раньше всех. Ну почти ».

По словам министра, в регионе действуют семь очагов возгорания, два из них локализовали.

Напомним, Куренков, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава минприролы Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область. Они совершили облет на вертолете, после этого прошло заседание правительственной комиссии.