В Кораблинском районе в ДТП погиб 53-летний мужчина
Авария произошла на четвертом километре трассы «Пехлец — Кораблино — Скопин».
В Кораблинском районе в ДТП погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщило
Авария произошла в среду, 24 августа, примерно в 19:10, на четвертом километре трассы «Пехлец — Кораблино — Скопин».
По предварительной версии, 53-летний житель Ухоловского района на Chevrolet Aveo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.
В результате аварии водитель легковушки погиб. 37-летнего пассажира госпитализировали с травмами. Также повреждения получил 36-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.