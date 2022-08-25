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В Канищеве пьяный рязанец чуть не задушил жену
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет заключения.

В Канищеве пьяный рязанец чуть не задушил жену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Конфликт произошел на улице Интернациональной. Соседи семейной пары рассказали, что пришли к ним в гости для распития алкоголя. Неожиданно 34-лений хозяин дома пошел будить детей. На замечания он не реагировал, возник конфликт.

Его 30-летняя жена попросила соседей участи детей, чтобы они не стали свидетелями семейной ссоры. Мужчине это не понравилось и он начал душить женщину, угрожая ее убить.

Соседи вызвали полицейских, которые задержали дебошира.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет заключения.