В Канищеве пьяный рязанец чуть не задушил жену
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет заключения.
В Канищеве пьяный рязанец чуть не задушил жену. Об этом
Конфликт произошел на улице Интернациональной. Соседи семейной пары рассказали, что пришли к ним в гости для распития алкоголя. Неожиданно 34-лений хозяин дома пошел будить детей. На замечания он не реагировал, возник конфликт.
Его 30-летняя жена попросила соседей участи детей, чтобы они не стали свидетелями семейной ссоры. Мужчине это не понравилось и он начал душить женщину, угрожая ее убить.
Соседи вызвали полицейских, которые задержали дебошира.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет заключения.