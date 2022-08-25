В Кадомском районе потушили лесной пожар

Информация о задымлении в районе деревни Николаевка, поступила на пульт дежурного в четверг, 25 августа, в 12:10. Отмечается, что деревня с трех сторон окружена лесом, с четвертой — граничит с Мордовией.

В Кадомском районе потушили лесной пожар. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Информация о задымлении в районе деревни Николаевка, поступила на пульт дежурного в четверг, 25 августа, в 12:10. Отмечается, что деревня с трех сторон окружена лесом, с четвертой — граничит с Мордовией.

По словам руководителя кадомского «Пожлеса» Михаила Волкова, горел участок леса Никольского лесничества. «Незамедлительно приступили к тушению и опашке», — сообщил спасатель.

Возгорание тушили две машины «Пожлеса» и одна — ПСЧ-24, трактор ДПД Кущапинского поселения.

Опашку проводил трактор «Пожлеса». «Буквально неделю назад мы обновили минерализованные полосы, это сыграло значительную роль в том, что пожар не распространился на большую территорию. Выгорело 0,3 гектара», — прокомментировал изданию Михаил Волков.

Издание отмечает, что возможен поджог. Огонь начал гореть от обочины лесной дороги.