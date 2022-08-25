В ДТП у центрального автовокзала в Рязани пострадал мотоциклист
Авария произошла в четверг, 25 августа, в 13:10 на Московском шоссе около дома № 12-б.
В ДТП у центрального автовокзала в Рязани пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД,
Авария произошла в четверг, 25 августа, в 13:10 на Московском шоссе около дома № 12-б. На перекрестке столкнулись Renault Sandero, которым управлял 42-летний рязанец, и мотоцикл BMW R1150R FUN.
37-летний мотоциклист получил травмы и обращался за медпомощью.
Проводится проверка.