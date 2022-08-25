В драке в центре Москвы пострадал один человек

Инцидент произошел в среду, 24 августа, на 2-й Магистральной улице.

В драке в центре Москвы пострадал один человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Инцидент произошел в среду, 24 августа, на 2-й Магистральной улице.

По информации полиции, конфликт случился между ЧОПовцами и представителями организации, арендующей складские помещения. Ссора произошла на «почве имущественно-хозяйственных разногласий».

«По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, который нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован», — заявил агентству собеседник. Ранее СМИ сообщали о семи пострадавших в ходе потасовки.

В пресс-службе главка отметили, что в полицию доставили всех участников конфликта. Их число не назвали.