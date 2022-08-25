В Челябинской области женщина откусила нос ребенка

В отношении 43-летней женщины возбудили несколько уголовных дел.

В Магнитогорске Челябинской области женщина тыкала по телу ребенка ручкой и откусила ему нос. Об этом сообщил Ura.ru .

В отношении 43-летней женщины возбудили несколько уголовных дел.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год у женщины на иждивении был сын ее умершего мужа. Она издевалась над мальчиком 2014 года рождения. В январе 2022 года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Ребенка изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение.

Экспертиза установила, что своими «умышленными действиями женщина причинила вред здоровью ребенка, выразившийся в неизгладимом обезображивании его лица» — она откусила мальчику нос.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.