У рязанца отключили газ за долги

Рязанцу теперь придется оплатить не только долг, но и работы по прекращению поставки газа и последующему подключению.

В Рязани должнику за долги отключили газ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

Сумма задолженности превысила 130 тысяч рублей. Житель Дягилева не допускал газовиков на территорию домовладения для прекращения поставки газа и поэтому «Газпром межрегионгаз Рязань» направил иск в суд.

Заявление удовлетворили. Рязанцу теперь придется оплатить не только долг, но и работы по прекращению поставки газа и последующему подключению.

«Приостановка подачи газа — крайняя мера, к которой мы прибегаем в самых сложных случаях, когда все другие способы не дали результата. Мы всегда предоставляем абонентам возможность реструктуризации задолженности», — отметил заместитель начальника рязанского территориального отделения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Михаил Пронин.