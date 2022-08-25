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ТАСС: пожарные в Рязанской области работают на пределе своих возможностей
Пожарные работают по 10-12 часов в день.

В Рязанской области на лесных пожарах сотрудники МЧС работают в экстремальных условиях, на пределе своих возможностей. Об этом ТАСС сообщил один из участников пожаротушения, сотрудник 71-й пожарно-спасательной части Москвы Юрий Иванов.

По его словам, пожарные работают по 10-12 часов в день. Иванов назвал условия, в которых работают сотрудники, экстремальными. Среди них он перечислил высокую температуру, жару до +35 градусов, испарения, порывы ветра, засушливую погоду, отсутствие дождя.

Иванов пояснил, что обстановка меняется внезапно. По словам специалиста, при тушении низовой пожар переходит на верховой при сильных порывах ветра.