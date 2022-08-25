Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
31°
Птн, 26
32°
Сбт, 27
32°
ЦБ USD 59.77 -0.23 26/08
ЦБ EUR 59.6 0.09 26/08
Нал. USD 63.25 / 66.6 25/08 14:50
Нал. EUR 63.75 / 66.95 25/08 14:50
Новости
Публикации
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
Вчера 18:28
1 114
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
5 967
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
6 296
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
46 468
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Стало известно, кто погиб в ДТП с мотоциклом на трассе М5 в Рязани
Погибший водитель мотоцикла 2002 года рождения оказался жителем Тамбовской области.

Стало известно, кто погиб в ДТП с мотоциклом на трассе М5 в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Погибший водитель мотоцикла 2002 года рождения оказался жителем Тамбовской области. За рулем автомобиля Changan находился 39-летний житель Рязани.

Напомним, авария произошла в четверг, 25 августа, в 15:15 на 195 километре М5 «Урал».