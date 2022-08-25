Стало известно, кто погиб в ДТП с мотоциклом на трассе М5 в Рязани
Погибший водитель мотоцикла 2002 года рождения оказался жителем Тамбовской области.
Стало известно, кто погиб в ДТП с мотоциклом на трассе М5 в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Погибший водитель мотоцикла 2002 года рождения оказался жителем Тамбовской области. За рулем автомобиля Changan находился 39-летний житель Рязани.
Напомним, авария произошла в четверг, 25 августа, в 15:15 на 195 километре М5 «Урал».