Собянин рассказал, что лесные пожары под Рязанью потушат в течение недели

Политик поделился итогами оперативного совещания.

Собянин рассказал, что лесные пожары под Рязанью потушат в течение недели. Об этом мэр Москвы написал в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что в Рязанской области работает большое количество людей и техники — авиация и около 30 тяжелых бульдозеров, которые создают минерализованные полосы.

Он отметил, что пожарная и гражданская техника из Москвы находится практически в каждом населенном пункте в зоне пожаров.

Собянин подчеркнул, что обстановка остается сложной из-за сильного ветра и верхового пожара, который перескакивает противопожарные полосы.

«Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение 1-2 дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен», — написал Сергей Собянин.

В четверг, 25 августа, в Рязанскую область прибыли вице-премьер Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минприроды Александр Козлов и глава МЧС Александр Куренков. Они совершили облет пострадавших от пожаров территорий.

Глава МЧС Александр Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области как тяжелую, но контролируемую.