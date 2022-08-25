Рязанскую организацию оштрафовали на миллион рублей за заросший сорняками участок

Рязанскую организацию оштрафовали на миллион рублей за заросший сорняками участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В сентябре 2021 года специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что ООО «Доброе поле» нарушило земельное законодательство.

Принадлежащий организации участок площадью более 155 гектаров находится в Касимовском районе. Он полностью зарос сорняками и кустарниками.

В ноябре 2021 года организации назначили административный штраф в 500 тысяч рублей, но в установленный срок ООО «Доброе поле» его не заплатило.

Региональное управление Россельхознадзора возбудило против организации административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Мировой судья Касимовского района признал организацию виновной и назначил дополнительный штраф в 500 тысяч рублей.