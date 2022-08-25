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Рязанский минспорт продолжает прием документов от организаций для оформления налогового вычета

Рязанский минспорт продолжает продолжает прием сведений от организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в качестве основного вида деятельности физкультурно-спортивные услуги, для формирования перечня учреждений, за занятия в которых граждане смогут получать налоговые вычеты.

Перечень необходимых документов указан в пункте № 4 постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 1501 «Об утверждении Правил формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности».

Формирование перечня на 2023 год проходит до 01 октября 2022 года включительно, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги в качестве основного вида деятельности (ОКВЭД 93.1, 93.11-93.13, 93.19, 96.04), действующие на территории Рязанской области имеют право подавать заявление для включения в Перечень.

Прием документов осуществляется по адресу: Рязань, улица Полонского, дом № 1/54, кабинет № 10 (понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00). Телефон: +7 (4912) 25-42-17. Электронная почта: krucik. sv@ryazangov.ru

Подробную информацию можно получить по ссылке .