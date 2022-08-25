Рязанские полицейские задержали жителя Иванова за кражу шуруповертов
Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ («Кража»).
Рязанские полицейские задержали жителя Иванова за кражу шуруповертов. Об этом
В полицию обратился управляющий магазина электроники, расположенного в центре Рязани. Он рассказал, что один из посетителей ведет себя странно — постоянно оглядывается и подолгу стоит у прилавка.
Полицейские прибыли на вызов, увидели странного покупателя и нашли у него в сумке два электрошуруповерта. Похищенное изъяли.
Выяснилось, что 24-летний мужчина — житель Ивановской области. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ («Кража»).