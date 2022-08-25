Рязанцы пожаловались на дым и смог от лесных пожаров
В четверг, 25 августа, дым от лесных пожаров накрыл близлежащие населенные пункты.
Рязанцы пожаловались на дым и смог от лесных пожаров. Об этом жители рассказали в соцсетях.
В четверг, 25 августа, дым от лесных пожаров накрыл близлежащие населенные пункты. На дым и смог пожаловались жители Криуши и Солотчи.
«Сегодня невозможный дым в Криуше», «Под Криушами сильный смог из-за пожаров, плохая видимость на дороге», «Ветер, видимо, поменялся, Солотча вся в дыму, возможно и до Рязани дойдет вскоре. Весь лес в дымке», — рассказали рязанцы.
Фото РЗН. инфо, Rzn_life, видео Telegram-канал «Типичный Касимов»