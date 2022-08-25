Отдыхающие в Ласкове рассказали о запахе гари и дыме
По их словам, запах гари появился вечером во вторник, 24 августа.
Отдыхающие в Ласкове рассказали о запахе гари и дыме. Фото РЗН. инфо прислали читатели.
По их словам, запах гари появился вечером во вторник, 24 августа.
«Со вчерашнего вечера такая обстановка, так долго дым первый раз (держится — прим. ред.)», — рассказал автор фото.
В районе поселка Ласково находятся базы отдыха «Зеленый бор», «Ласково», «Комета» и другие.
Ранее о смоге от лесных пожаров рассказали жители Криуши и Солотчи.