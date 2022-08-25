Новым главным врачом Рязанского перинатального центра назначили Олега Шалаева
Приказ опубликован в четверг, 25 августа.
Новым главным врачом Рязанского перинатального центра назначили Олега Шалаева. Об этом сообщается на сайте
Приказ опубликован в четверг, 25 августа.
Олег Шалаев окончил Московский стоматологический институт имени Семашко. В 2004 году он защитил докторскую диссертацию.
С 2006 по 2014 годы он был заместителем руководителя московского перинатального центра — клиники «Мать и Дитя». Затем он работал в «Городской клинической больнице № 64 ДЗМ» — руководил гинекологической службой. Далее он был главным врачом Ноябрьской центральной городской больницы и Чеховской областной больницы.
Бывший главврач центра Александр Терещенко вернулся в Женскую консультацию № 1.
Фото: chehov-vid.ru