МТС разместила мобильную базовую станцию в Ольгине Рязанской области для борьбы с пожарами

Оборудование дислоцировано для обеспечения связью штабов МЧС и спасателей, занятых в тушении масштабных лесных пожаров.

МТС разместила мобильную базовую станцию в Ольгине Рязанской области для борьбы с пожарами. Оборудование разместили для обеспечения связью штабов МЧС и спасателей, занятых в тушении масштабных лесных пожаров.

Мобильная базовая станция контейнерного типа по решению МЧС размещена в Ольгине, где развернут один из штабов по борьбе с пожарами. Оборудование прибыло в деревню ночью на тяжелой технике, направленной по распоряжению МЧС.

«Путем слаженных действий мы погрузили и доставили станцию за 70 километров на север от Рязани и сейчас готовим к запуску автоматический межсетевой роуминг. Он позволит абонентам любого оператора связи получить доступ к голосовым звонкам и мобильному интернету МТС. Другая базовая станция на шасси автомобиля „КамАЗ“ накануне начала обеспечивать связью территорию в районе села Новый Кудом, где также сложная ситуация с пожарами. Дополнительное оборудование и усиление мероприятий по обеспечению мобильной связью будут действовать, пока в этом будет необходимость», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Мобильная базовая станция покрывает до 15 километров на открытой местности и пять километров в лесу. Оборудование способно работать автономно без внешнего электроснабжения. Оно обеспечит устойчивую связь даже в условиях стихийного бедствия, что позволит пожарным оперативно обмениваться информацией в ходе борьбы с огнем и быстро реагировать на изменения ситуации.

Работа штабов по борьбе с пожарами организована под руководством врио губернатора Рязанской области Павла Малкова. Обеспечение связью сил и средств пожаротушения является одной из приоритетных задач в районах, где объявлена ЧС.

«Сейчас в борьбе с пожарами задействовано свыше 9,5 тысячи человек. Это МЧС, Рослесхоз, областные, муниципальные службы, подкрепление из Москвы и других регионов. Привлечены воздушные суда: самолеты и вертолеты. Связь необходима для оперативной координации, потому что огонь все время меняет направление. Уверенное покрытие и автоматический межсетевой роуминг, который был согласован для МТС Министерством цифрового развития РФ в условиях ЧС, безусловно, крайне необходимы для скорейшей ликвидации огня и его распространению в другие регионы», — отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.

Ранее в поселке Деулино МТС была расширена емкость LTE-сети на действующей базовой станции, что позволило увеличить пропускную способность в 1,7 раза и обслужить в два раза больше трафика передачи данных. Для улучшения покрытия, сектора передатчиков развернуты в сторону села Голованова, где также находится один из штабов МЧС.