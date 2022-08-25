Мопедисту из Ряжска грозит уголовное наказание за «пьяную» езду
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).
Мопедисту из Ряжска грозит уголовное наказание за «пьяную» езду. Об этом
В среду, 24 августа, около 10:00 на улице Рабочих в Ряжске полицейские остановили мопед «Рига» для проверки документов.
Медосвидетельствование показало, что 50-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Позже выяснилось, что в этом году житель Ряжска уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.