Из-за лесных пожаров под Рязанью в Подмосковье выявили превышение ПДК вредных веществ
Повышение концентрации загрязняющих веществ зарегистрировали в 12 округах Подмосковья.
В Подмосковье из-за пожаров в Рязанской области выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в диапазоне 0,5-0,8 ПДК. Об этом
Повышение концентрации загрязняющих веществ зарегистрировали в 12 округах Подмосковья.
Замеры проводили в Коломне, Домодедове, Подольске, Котельниках, Электростали, Красногорске, Мытищах, Щелкове, Лобне, Химках, а также в Ленинском и Пушкинском округах.