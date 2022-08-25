Глава МЧС заявил, что лесной пожар под Рязанью не опасен для населенных пунктов
Куренков уточнил, что речь идет о четырех населенных пунктах.
Глава МЧС Александр Куренков заявил, что лесной пожар в Рязанской области не опасен для населенных пунктов. Об этом передает
Куренков приезжал в Рязанскую область вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Минприроды Александром Козловым, мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Глава МЧС заявил, что населенные пункты не находятся в опасности. Он отметил, что их окарауливают.
Куренков уточнил, что речь идет о четырех населенных пунктах. Он также объяснил, что на земле есть валежник и сухой пал, из-за которых происходит горение.
«2010-й год запомнился. Люди, которые здесь живут, его помнят, у них есть определенные страхи. И мы их понимаем, поэтому с большим упорством прикрываем населенные пункты», — добавил глава МЧС.