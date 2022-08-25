ГК «Автоимпорт» передала рязанским врачам новый автомобиль скорой помощи
Новая GAZelle NEXT уже оснащена всей необходимой медицинской техникой, включая аппарат искусственной вентиляции легких. Автомобиль сможет сразу пополнить автопарк станции скорой медицинской помощи в Рязани.
В четверг, 25 августа, церемония прошла перед рязанской областной филармонией.
Новая GAZelle NEXT уже оснащена всей необходимой медицинской техникой, включая аппарат искусственной вентиляции легких. Автомобиль сможет сразу пополнить автопарк станции скорой медицинской помощи в Рязани.
«Едешь по городу, видишь скорую помощь с надписью „Подарок любимому городу“ и становится приятно, что ты внес небольшой вклад в жизнь нашего города, что особенно важно в условиях надвигающейся новой волны пандемии», — прокомментировал событие директор ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.