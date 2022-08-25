Дилеры расскажут о тенденциях автомобильного рынка на «Подбелке-22»

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕB) продажи новых автомобилей стали демонстрировать рост. Последние результаты показывают тенденции, преобладание которых прогнозируется на российском рынке на ближайший год.
Так, на площадках празднования 927-летия Рязани будет прослеживаться активность азиатских брендов. По мнению экспертов, представленные на Фестивале уличных музыкантов «Подбелка — 22» Haval, Chery, Mitsubishi, входящие в портфель группы компаний «Автоимпорт», будут активно наращивать рыночную долю, в том числе и в сегменте премиальных автомобилей.
Так,
Не отстанет и российский бренд УАЗ.
Подробности можно получить в отделе продаж.
*Официальный дилер Haval «Автоимпорт Рязань»
autoimport-haval.ru
** Официальный дилер Mitsubishu в Рязани «М-Центр»
Рязань, Куйбышевское шоссе, 51.
mitsubishi-mcenter.ru
***Официальный дилер Chery «Регион 62»
Рязань, Куйбышевское шоссе, 51.
region62.chery.ru
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Официальный дилер УАЗ «Ле-Ман»
Московское шоссе, 22Б
uaz-autoimport.ru