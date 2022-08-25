Дилеры расскажут о тенденциях автомобильного рынка на «Подбелке-22»

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕB) продажи новых автомобилей стали демонстрировать рост. Последние результаты показывают тенденции, преобладание которых прогнозируется на российском рынке на ближайший год.

Так, на площадках празднования 927-летия Рязани будет прослеживаться активность азиатских брендов. По мнению экспертов, представленные на Фестивале уличных музыкантов «Подбелка — 22» Haval, Chery, Mitsubishi, входящие в портфель группы компаний «Автоимпорт», будут активно наращивать рыночную долю, в том числе и в сегменте премиальных автомобилей.

Так, официальный дилер Haval «Автоимпорт Рязань» покажет новый Haval Dargo, на который сейчас предоставляется дополнительная выгода до 160 000 рублей.*

Официальный дилер Mitsubishu в Рязани «М-Центр Рязань» проведет экспонирование легенды «Дакара» Mitsubishi Pajero 4 с розыгрышем призов и сертификатов на сервисные услуги.**

Официальный дилер Chery «Регион 62» проведет специальную презентацию Chery TIGGO 7 PRO и Chery TIGGO 8 PRO MAX, в рамках которой гостям будет предложен мини-фуршет, подарки и розыгрыши. А на сами автомобили сейчас предлагается рассрочка от 0%.***

Не отстанет и российский бренд УАЗ. Официальный дилер УАЗ «Ле-Ман» привезет на фестиваль флагманский «Патриот» и ставшую всем родной «буханку». И сейчас действуют особые условия на покупку — автомобиль УАЗ можно приобрести в кредит с выгодой до 508 600 рублей.****

Подробности можно получить в отделе продаж.

*Официальный дилер Haval «Автоимпорт Рязань»

Рязань, Московское шоссе, 22Б

+7 4912 503 888

autoimport-haval.ru

** Официальный дилер Mitsubishu в Рязани «М-Центр»

Рязань, Куйбышевское шоссе, 51.

+7 (4912) 77 77 62

mitsubishi-mcenter.ru

***Официальный дилер Chery «Регион 62»

Рязань, Куйбышевское шоссе, 51.

+7 (491) 277 77 62

region62.chery.ru

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Официальный дилер УАЗ «Ле-Ман»

Московское шоссе, 22Б

+7 (4912) 50 28 38

uaz-autoimport.ru