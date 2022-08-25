А что в кино? «Лена и справедливость», «Идеальное убийство» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди новинок — российская комедия «Лена и справедливость» об отчаянной женщине из глубинке, регулярно вытаскивающей своего незадачливого жениха из полицейского участка. Американский детективный триллер «Идеальное убийство» рассказывает о преступлении, которое выглядит как цепочка трагических случайностей. Французская комедия «Залет» также имеет в основе совершенно детективную историю, которая произошла в одной идеальной семье. А мультипликационный фильм «Барбоскины Team» расскажет о том, как герои популярного мультсериала стремятся покорить интернет.
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