Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
31°
Птн, 26
29°
Сбт, 27
31°
ЦБ USD 59.77 -0.23 26/08
ЦБ EUR 59.6 0.09 26/08
Нал. USD 63.25 / 66.6 25/08 14:50
Нал. EUR 63.75 / 66.95 25/08 14:50
Новости
Публикации
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
Вчера 18:28
1 238
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
6 065
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
6 392
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
46 664
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
А что в кино? «Лена и справедливость», «Идеальное убийство» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Среди новинок — российская комедия «Лена и справедливость» об отчаянной женщине из глубинке, регулярно вытаскивающей своего незадачливого жениха из полицейского участка. Американский детективный триллер «Идеальное убийство» рассказывает о преступлении, которое выглядит как цепочка трагических случайностей. Французская комедия «Залет» также имеет в основе совершенно детективную историю, которая произошла в одной идеальной семье. А мультипликационный фильм «Барбоскины Team» расскажет о том, как герои популярного мультсериала стремятся покорить интернет.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».