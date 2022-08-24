В Татарстане в ДТП с квадроциклом погибли три человека

Авария произошла в ночь на среду, 24 августа.

В Татарстане в ДТП с квадроциклом погибли три человека. Об этом сообщил телеканал « Татарстан 24 ».

Инцидент произошла ночью в среду, 24 августа, недалеко от села Шигали.

По предварительной информации, квадроцикл, которым управлял 36-летний мужчина, врезался в дерево.

В результате водитель и его 37-летний пассажир умерли на месте. 17-летний подросток получил травмы. Его госпитализировали, однако в больнице он умер.

Прокуратура Высокогорского района контролирует ход доследственной проверки. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил телеканал со ссылкой на ведомство.