В Сасове задержали подозреваемого в краже запчастей из автосервиса

На молодого человека завели уголовное дело.

В Сасове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже запчастей из автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В полицию поступило заявление от сотрудника автосервиса. По его словам, с предприятия пропал задний мост от автомобиля «ВАЗ-2106».

Росгвардейцы совместно с полицейскими задержали мужчину. Им оказался ранее судимый сасовец 1999 года рождения. Выяснилось, что утром мужчина проник на территорию автосервиса и похитил задний мост от «ВАЗ-2106» с приводами колес. Имущество он успел сдать в пункт приема черных металлов. Полученные с продажи деньги он потратил.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.