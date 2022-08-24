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В Рыбновском районе в ДТП с поездом пострадал мужчина
Авария произошла в среду, 24 августа.

В региональном УМВД сообщили подробности столкновения автомобиля с поездом в Рыбновском районе.

Авария произошла в среду, 24 августа, примерно в 9:15, на десятом километре дороги «Высокое-Житово-Ильинское».

На регулируемом переезде «Пикет 4» перегоне «Макеево — Рыбное», не оборудованном шлагбаумом, 72-летний мужчина на Nissan X-Trail проехал на красный сигнал светофора. По предварительной версии, там он столкнулся с электровозом марки ВЛ10У611 «станция Макеево — ДЭПО Рыбное» без состава, которым управлял 33-летний пассажир.

В результате аварии водитель обратился за медицинской помощью. Схода электровоза не случилось.

Задержка в движении длилась 40 минут. Проводится проверка.