В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 322 человека

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 129 111 случаев COVID-19.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 322 человека. Данные на среду, 24 июля, привел оперативный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 129 111 случаев COVID-19. Госпитализировали за сутки девять человек. Выздоровели за сутки 330 человек, всего — 122 248. За сутки не зарегистрировали смертей от ковида, всего с начала пандемии умерли 3 418 рязанцев.

В России за сутки коронавирусом заболели 40 231 человек, всего с начала пандемии — 19 221 602. Выздоровели за сутки 32 876 человек, всего — 18 370 612. Умерли за сутки 72 человека, всего с начала пандемии 383 758.

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