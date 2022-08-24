В Рязанской области автомобиль столкнулся с поездом
Авария произошла в среду, 24 августа, в 8:54, на перегоне «Макееево — Рыбное».
В Рязанской области автомобиль столкнулся с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
Авария произошла в среду, 24 августа, в 8:54, на перегоне «Макееево — Рыбное».
Водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист экстренно затормозил, однако столкновения не удалось избежать.
Информация о пострадавших уточняется. Ситуация не повлияла на движение поездов.