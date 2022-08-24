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В рязанской гордуме обсудили вопросы модернизации уличного освещения
Работы начали с 4 июля. В Московском районе уличные светильники заменят к 1 ноября, в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах к 1 февраля 2023 года.

В рязанской гордуме обсудили вопросы модернизации уличного освещения. Во встрече приняли участие депутаты гордумы, заммэра Михаил Ромодин и представители управления благоустройства города и дирекции благоустройства. Вела обсуждение глава Рязани Татьяна Панфилова.

С 4 июля дирекция благоустройства заключила контракт на выполнение работ по замене элементов сети наружного освещения города. В данный момент произведена замена 742 светильников на улице Мервинской, Сельских строителей, Космонавтов, Дачной, Промышленной и Молодцова. Применяется осветительное оборудование рязанского завода-изготовителя.

Сообщается, что работы начались с Московского района и будут организованы в два этапа. Замену светильников в Московском районе завершат к 1 ноября. На втором этапе светильники заменят в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Работы планируют завершить к 1 февраля 2023 года.

Всего планируется заменить 14 895 светильников. Срок службы каждого — не менее 12 лет. По словам представителей ДБГ, свет будет нейтральным, ближе к теплому, желтому. На пешеходных переходах для повышения контрастности и вертикальной освещенности установят 152 светильника с кронштейнами и 100 специальных светильников, оснащенных оптикой для вертикальной засветки пешеходов. Это позволит водителям видеть пешеходов с большего расстояния и быстрее реагировать на изменение дорожной ситуации.

Также на улице Чкалова и на Театральной площади заменят аварийные кронштейны и дополнительно установят 16 шкафов автоматической системы управления наружным освещением.

Депутаты гордумы планируют проехать по улицам города, на которых уже заменили светильники. Они оценят изменения степени освещенности дорог и пешеходных переходов.