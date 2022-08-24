В Рязани закроют движение на площади Ленина на время празднования Дня города
Из-за этого в субботу, 27 августа, с 18:00 до 19:30 транспорт будет следовать по измененной схеме.
В Рязани закроют движение на площади Ленина на время празднования Дня города. Об этом сообщили на сайте
Из-за этого транспорт в субботу, 27 августа, с 18:00 до 19:30 проследует по измененной схеме:
- Троллейбусы № 3 на участке между остановками «Кальное» и «Дом художника» проследуют по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту;
- Троллейбусы № 5 (внутренний) от пункта «улица Строителей» до «Дома художника» будут ехать по своему маршруту. Далее транспорт проследует по улицам Маяковского, Есенина, далее развернется на Театральной площади. Затем от пункта «Приобанк» поедет по своему маршруту;
- Троллейбусы наружного маршрута № 5 от остановки «улица Строителей» проследуют до Театральной площади, далее на разворот. От пункта «Приобанк» они следуют по улицам Есенина, Маяковского до остановочного пункта «Дом художника». Далее — по своему маршруту;
- Троллейбусы маршрута № 10 при движении со стороны площади Победы проедут до пункта «площадь Ленина» по своему маршруту. Затем они проследуют по Соборной улице., на Соборной площади развернутся и проедут обратно;
- Автобусы маршрутов №№ 7, 11, 13, 17 от остановочных пунктов «Театральная площадь», «Городская больница № 4» до остановочного пункта «Дом художника» будут следовать по улица Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту;
- Автобус № 23 между остановками «площадь Свободы» и «Детский Мир» проедут по улицам Грибоедова, Кремлевский Вал, Соборной, далее — по своему маршруту (в прямом и обратном направлении);
- Автобусы маршрутов №№ 45М2, 46 М², 65 М², 66 М², 75 М², 99 М² между пунктами «площадь Ленина» и «площадь Свободы» будут следовать по Соборной улице, улице Кремлевский Вал, Грибоедова;
- Автобусы №№ 47М2, 49 М², 53 М², 68 М², 73 М², 77 М², 88 М² между остановками «Дом художника» и «Театральная площадь» проедут по Первомайскому проспекту, улицам Маяковского, Есенина;
- Автобусы маршрута № 62М2 на участке пути между пунктами «Приобанк» и «Кальная улица, дом № 7» будут следовать по улицам Есенина, Кальной.