В Рязани задержали двух женщин, похитивших велосипед

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Рязани задержали двух женщин, похитивших велосипед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во вторник, 23 августа, в полицию обратилась 41-летняя рязанка. Женщина рассказала, что у нее пропал велосипед. Она ненадолго оставила транспортное средство около дома на улице 3-и Бутырки, а когда вернулась велосипеда не было на месте.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия, опросили свидетелей и выяснили, куда могли уйти злоумышленники.

Двух женщин 39 и 53 лет с велосипедом, похожим на похищенный, задержали.

Выяснилось, что женщины увидели на улице велосипед, оставленный без присмотра и забрали его себе, чтобы продать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).